Сочинение на немецком языке про климат и одежу

Климат изменяется. Но откуда мы это знаем? In der Geschichte des Landes, verndert sich das Klima stndig. Satelliten und andere moderne technologische Fortschritte haben den Wissenschaftlern erlaubt, ein aus verschiedenen Quellen gesammeltes Bild von unserem Planeten und seinem Klima im globalen Mastab sehen. Diese fr viele Jahre gesammelte Daten, zeigen darauf, dass das Klima sich stndig wechselt. На протяжении всей истории существования земли климат постоянно изменяется. Орбитальные спутники земли и другие современные технологические достижения позволили ученым увидеть большую, собранную из различных источников картину нашей планеты и ее климата в глобальном масштабе. Эти данные, собранные в течение многих лет, указывают на то, что климат стабильно изменяется.