Сочинение на сказку зеркальце
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Сочинение на сказку зеркальце
Ответ(ы):
Гость:
Моя бабушка знает очень много сказок и замечательно их рассказывает. Когда я была совсем маленькой, ее тихий неспешный голос создавал в моем воображении замки и дремучие леса, красавиц и страшных чудовищ, говорящих животных и заколдованных птиц. Особенно мне нравилась "Сказка о мертвой царевне". Научившись читать, я узнала, что написал ее замечательный русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. В "Сказке о мертвой царевне", как и во многих других сказках, достаточно чудес и волшебства. Говорящее зеркальце честно и бесстрашно разговаривает с завистливой царицей, вызывая ее гнев и злобу. Влюбленный, но потерявший невесту королевич расспрашивает о ее судьбе и Солнце, и Месяц, и Ветер, и они отвечают ему, дают советы, сочувствуют. Только чудо, кажется, спасло юную царевну от верной смерти. Но, на мой взгляд, гораздо больше, чем чудес волшебных, в этой сказке чудес, сотворенных руками самих героев. Так, найти свою суженую королевичу Елисею помогли не только подсказки Ветра, но и, в первую очередь, любовь и надежда, живущие в его сердце. Увидеть красоту своей падчерицы и ее замечательные душевные качества ревнивая мачеха могла и без волшебного зеркальца. И только благодаря собственным заслугам молодая царевна нашла приют в лесном тереме и верных и надежных друзей в лице братьев-богатырей. Сказка А. С. Пушкина учит нас верить в себя, в собственные силы и творить чудеса своими руками.
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