Сочинение на тему " Как мне стать чемпионом школы по волейболу "3 совета.

Я очень люблю разный вид спорта-волейбол,баскетбол.И всегда у меня это ловко получалось. Со временем я увлеклась этим всерьез,в школе учавствовала в соревнованиях по волейболу. Конечно нам достичь такого уровня удалось не сразу,приходилось много трудиться.Я приходила домой в усталом виде ,но стремление никогда меня не покидало.Все тренера стали удивляться нашему умению. Шло время и нам тренер предложил поучаствовать в городских соревнованиях.Мы даже не ожидали такого поворота.И мы с радостью согласились.Для нас это был праздник. Перед соревнованиями я очень сильно волновалась,но желание победить было сильнее не только меня но и нас всех.Мы должны были не подвести нашу школу и наших тренеров.Когда началось соревнование,все были достойными участниками.И игра проходила достаточно напряженно.Но когда мы стали понимать,что победа уже близка,то мы стали больше чувствовать прилив сил.Усталость буд то прошла и мы с новыми силами стали выигрывать!!!И мы победили,наши труды были не напрасно.Мы заняли первое место!!!Мы были просто счастливы,и наши тренера плакали от счастья.Мы их не подвели,мы победили!!!!!