Сочинение на тему-- кто я ?

Многие задаются вопросом "Кто я?". Ответ прост. Я-человек. У каждого человека есть имя. Меня зовут (ваше имя,например:Элла, Ольга Петровна,Игорь Николаевич и др.). Но ещё я индивид. Мне присуще разные черты характера или внешности. Я не похож на остальных, я один единственный! У меня длинный нос,светлые волосы(например). А ещё у меня свой собственный характер. Я ласковый, дружелюбный и удивительно странный(например). Я - личность. Я выделяюсь от своих одноклассников родом занятия. У меня свой собственный стиль речи и т.д. Я отличаюсь от определённого общества. (из учебника Обществознания посмотри. Там есть определения понятиям индивид и т.д., используй оттуда материал))