сочинение на тему " уроки доброты,по рассказам распутина УРОКИ ФРАНЦУЗКОГО И астафьева КОНЬ С РОЗОВОЙ ГРИВОЙ"ЗАРАНИЕ СПАСИБО

Во многих произведениях Астафьева и Распутина главными героями являются дети. Примечательно, что рассказы этих писателей во многом автобиографичны, но их главный герой – обобщенный образ, передающий общие черты характера и жизни многих мальчишек. Так, в