Сочинение на тему "Чему могут научиться друг у друга отцы и дети?"

В романе И.С.Тургенева мы видим образы противопоставленные друг другу, образы «Отцов и детей». Написание романа пришлось на период времени, когда Россия во всем старалась подражать Западу. Люди разделились на две части: те, кто спешил к прогрессу и чему-то новому, и люди, которые ни в какую не соглашались отказываться от традиций. В этом и заключается смысл названия романа «Отцы и дети». Проблема взаимоотношения отцов и детей – является главной в этом романе. Действие происходит в усадьбе Марьино, куда Аркадий возвращается вместе со своим другом. Это родина Аркадия, здесь живет его отец и дядя. Представителями «отцов» являются братья Кирсановы.С самой первой встречи Павел Петрович – дядя Аркадия, невзлюбил Евгения Базарова. Евгений –нигилист, он отрицает все прекрасное, не верит в любовь, и не видит красоты природы. Он считает, что «природа не храм, а мастерская». И поэтому, целиком и полностью отдается науке. Поколение отцов же имеет свои устоявшиеся взгляды и понятия. Николай Петрович Кирсанов не разделяет взглядом Евгения Базарова, но все же, в отличие от своего брата Павла Петровича Кирсанова, он сдерживает свои эмоции и не спорит с Евгением. Павел Петрович, с начала испытывает к Базарову скрытую неприязнь, но потом, поняв что герой настроен решительно, проявляет свое недовольство и даже вызывает его на дуэль.В романе Ивана Сергеевича Тургенева столкнулись два сильных характера. По своим убеждениям, Павел Петрович Кирсанов представлен нам, как представитель прошлого, а Базаров, наоборот, — будущего. Не удивителен тот факт, что этот роман оказал огромное влияние на читателей, и на литературу в целом. Проблемы, поднятые в этом произведении актуальны и в наше время, поэтому произведение живет новой жизнью. Роман стал неумирающим прошлым для нашего времени.