СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ ЧТО ТАКОЕ СОСТРАДАНИЕ

Разное
СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ ЧТО ТАКОЕ СОСТРАДАНИЕ
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Автор: Гость
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Гость:
Это когда поддерживаешь чувства другого и помогаешь ему в трудную минуту
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