Сочинение на тему: "что я узнала о взаимствованние слов на русском языке. План:1.Определение взаимствованных слов2.О словаре иностранных слов.3.Проблема употребления ино странных слов. Не менее 10 предложений

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Сочинение на тему: "что я узнала о взаимствованние слов на русском языке. План:1.Определение взаимствованных слов2.О словаре иностранных слов.3.Проблема употребления ино странных слов. Не менее 10 предложений

Автор: Гость