Сочинение на тему: "что я узнала о взаимствованние слов на русском языке. План:1.Определение взаимствованных слов2.О словаре иностранных слов.3.Проблема употребления ино странных слов. Не менее 10 предложений
Разное
Сочинение на тему: "что я узнала о взаимствованние слов на русском языке. План:1.Определение взаимствованных слов2.О словаре иностранных слов.3.Проблема употребления ино странных слов. Не менее 10 предложений
Ответ(ы):
Гость:
большое
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Разное
В конструкторе было 7 пакетиков по 6 деталей. Из шести деталей можно собрать робота, а из восьми- космический корабль. А) Сколько роботов можно соб...
Разное