Сочинение на тему:"Донбасс в огне!","Земля Донбасса опалена войной","Я хорошо знаю:ч??о такое война".Пожалуйста,от руки надо)))))))

Українська мова
Сочинение на тему:"Донбасс в огне!","Земля Донбасса опалена войной","Я хорошо знаю:ч??о такое война".Пожалуйста,от руки надо)))))))
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ЫАапвыапвапывапывапвапва ЗАЗА ЛОХ
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