Сочинение на тему: Экономический кризис разрушает экономики стран и жизни людей.

Экономический кризис в России в нач. 19 в. - 1) убыток в количестве 1 млрд рублей 2) тарифный устав спасший от экономического кризиса 3) востановление разрушенных городов 4) специальные пособия пострадавшим в колич. 15 млн рублей 5) большой упадок крестьянского хозяйства Экономический кризис в Западной Европе в нач. 19 в. - т. к. в 1812 году Наполеон начал поход в Россию, то разорённые страны Западной Европы переживали большой экономический кризис: города были разграблены и сожжены, многие рабочие погибли в войне, бюджет стран был разорённ