Сочинение на тему: "Если бы я была взрослой" (70 слов). 15 даю. 6 класс. Срочно!

если бы я была взрослой то я купила бы много вещей, заработала много денег, выполнила свои кокеточные мечты.Я бы училась на свою заветную профессию. Давала пример маленьким или подросткам. Занелась бы тем чем нельзя в детстве к примеру : Катание на мотоциклах, машинах.Ещё я бы занелась своими делами на которых не хватало времени.