Сочинение на тему: "Героический или безрассудный поступок совершает паж в балладе В.А.Жуковского "Кубок""

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Сочинение на тему: "Героический или безрассудный поступок совершает паж в балладе В.А.Жуковского "Кубок""
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Героический. Потому что он выявил себя очень храбрым, и с радостью подтвердил это, прыгая за кругом в это море. Царь сказал, если он опять его достанет во второй раз, то он отдаст свою дочь пажу в жёны, не смотря, сколько ему лет. Во второй раз он , к сожалению, скончался в море.
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