Сочинение на тему: "Героический или безрассудный поступок совершает паж в балладе В.А.Жуковского "Кубок""

Гость: Гость:

Героический. Потому что он выявил себя очень храбрым, и с радостью подтвердил это, прыгая за кругом в это море. Царь сказал, если он опять его достанет во второй раз, то он отдаст свою дочь пажу в жёны, не смотря, сколько ему лет. Во второй раз он , к сожалению, скончался в море.