Сочинение на тему : "Жизнь Алёши в доме деда Каширина" по повести М.Горького "Детство"

Жизнь Алексея в этом доме была очень трудной. Ему было жутко находится там, где каждый день он видел перебранки своих дядей или даже их драки. Он понимал что они были очень жадными и жестокими, что доказывали их плохие шутки над мастером Григорием. Кроме того он даже не раз подвергался сильной порке, в первый из которых он понял что такое настоящее воспитание, но это не умерило его пыл любопытства! Благодаря которому Алексей подружился с Циганком, и осознал что всё не так плохо потому что Ваня поддерживал его и всячески спасал от дедушки, принимая на себя большую часть порки. Но вместе с дружбой он познал и смерть, которую не мог воспринимать и думал что это иллюзия. А худшими его его воспоминаниями детства стали те, когда дедушка постарел стал скупым и жадным, не давая бабушке денег и в доме как бы стали руководствоваться правилом каждый сам за себя. Алёше было очень жалко и себя и бабушку так как было не чего есть, и ему пришлось собирать мусор с улиц и дворов что бы выручить хоть какие-то копейки на еду. Но даже тогда дед ворчал что они много денег тратят в пустую. И всю эту мерзость Алексей рассказывал для того что бы показать на сколько русский человек силен душою, что преодолеет даже такие жизненные трудности.