Сочинение на тему "Жизнь без глаголов"

"Жизнь без глаголов". Многим кажется, что глаголы затрудняют нашу жизнь. И без них учеба и сама жизнь становятся проще... Но это не так! Только подумайте, если бы мы хотели заняться нашим любим футболом, то как бы мы пригласили друзей на соревнования? Правильно, и в этом случае нам понадобятся глаголы. А если бы за хотели пойти в кино с компанией друзей? И тут бы не обошлось без глаголов! Даже сходив в магазин нам бы нечего было сказать продавцу без глаголов. Поэтому практически каждое наше слово это глагол! И именно он необходим в нашей речи!