Сочинение на тему:Я хочу...(из современного)(информатика)Например:робота который в??е за меня делает))пожалуйста!очень надо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Информатика
Сочинение на тему:Я хочу...(из современного)(информатика)Например:робота который в??е за меня делает))пожалуйста!очень надо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Элик. Мне приснилось что Есть такой робот который чувствует и как живой друг или подруга и когда я пришла в школу то узнала что у нас сочинение и записала это и я очень хочу чтобы это исполнилось
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