Сочинение на тему я открываю семейный альбом смотрю на старые пожелтевшыие фотог??афии на одной из них моя мама

Гость: Гость:

Я открываю семейный альбом, смотрю на фотографии. На одной из них я вижу свою детскую улыбку, наполненную счастьем, в тот день мне подарили красивую мягкую игрушку, игрушку моей мечты. На этой фотографии я в красных детских колготках, с голым пузиком и кренделем в руках. Меня фотографировала мама, она сделала все что бы я получился (получилась) на фотографии действительно восхитительно. В детстве у меня было очень много ярких моментов, но этот был самым запоминающимся. В этом альбоме храниться очень много ярких воспоминаний. На фото есть вся моя семья, маленький (маленькая) я, мои друзья, мои первые шаги. Родители смогли передать всю историю моей жизни. Я очень благодарен (благодарна) им за это. (мини-сочинение можно еще много чего добавить)