Сочинение на тему как я отношусь к музыке

Литература
Сочинение на тему как я отношусь к музыке
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Напиши, какую музыку ты любишь, что ты чувствуешь при прослушивании, что тебе нравиться в музыке.
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