Сочинение на тему: Как мне стать чемпионом школы по баскетболу. 7 класс помогите, ребят:)

Чтобы стать чемпионом школы по баскетболу, необходимо обязательно записаться в секцию по баскетболу, не пропускать занятий, усердно работать над собой, осваивать технику и всегда стараться быть лучшим. Баскетбол - это командная игра, поэтому необходимо уметь играть слаженно и понимать друг друга в своей команде. Нужно читать литературу, смотреть матчи профессиональных игроков, стараться играть и тренироваться против тех, кто играет лучше, перенимая их опыт. Тренировки с хорошим тренером, усердие, слаженная и сильная команда, обязательно помогут мне стать чемпионом школы по баскетболу.