сочинение на тему как нужно вести себя во время паводка

1. Если вы проживаете в районе возможного затопления, вам необходимо подготовиться к сезону половодья: - подготовьте не портящиеся продукты питания (минимум двухсуточный запас), медикаменты, одежду; - соберите все ценные вещи и документы; - запаситесь питьевой водой; - найдите подходящее место для своих запасов, в случае затопления оно должно быть доступно вам и недосягаемо для воды (например: верхние этажи, чердак; вещи можно упаковать в целлофан)