Сочинение на тему "Как посадить деревце" 8 предложений

Сначала надо выкопать ямку . Затем надо налить в нее ведро воды . После этого хорошо смочите корни саженца . Опустите деревце в ямку, если ямка окажется маленькой расширьте ее. Возьмите саженец и отпустите в ямку , затем начинайте засыпать корни землей . Вам понадобится помощь друга , он должен будет придерживать саженец в вертикальном положении. Следите что бы деревце стояло ровно. Потом нужно ухаживать за деревцем что бы оно выросло с хорошим у рожаем!!!