Сочинение на тему"Как вы считаете,можно ли жить без обид? Что надо сделать,чтобы их стало меньше?"

Русский язык
Сочинение на тему"Как вы считаете,можно ли жить без обид? Что надо сделать,чтобы их стало меньше?"
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