Сочинение на тему"Как вы считаете,можно ли жить без обид? Что надо сделать,чтобы их стало меньше?"

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Сочинение на тему"Как вы считаете,можно ли жить без обид? Что надо сделать,чтобы их стало меньше?"

Автор: Гость