Сочинение на тему"Как вы считаете,можно ли жить без обид? Что надо сделать,чтобы их стало меньше?"
Русский язык
Сочинение на тему"Как вы считаете,можно ли жить без обид? Что надо сделать,чтобы их стало меньше?"
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Русский язык