Сочинение на тему Как я понимаю заповедь Иисуса христа ,,Люби ближнего как самого себя,, (По библейской притче ,, О добром самарянине ,,) СРОЧНО ПЛИЗ !!! 7

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я высоко ценю заповеди Иисуса Христа, для меня они как жизненный закон.. люби ближнего как самого себя. не секрет, Все мы хоть чуть-чуть обладаем эгоизмом, а о своих ближних Мы задумываемся очень редко. так вот , нам всем надо научиться также любить ближнего как самого себя. не в коем разе не делать Брежневу больно, когда хотим нагрубить ближнему или оскорбить его ?, надо сразу вспомнить, А как бы поступил я если бы мне сделали больно? Как теперь тебе понятно заповеди Иисуса Христа?