Сочинение на тему как я про вела летние каникулы с прилагательными

Мои ЛЕТНИЕ каникулы пролетели очень быстро.Много ИНТЕРЕСНОГО я увидел.Это лето прошло очень ЖАРКИМ а главное ВЕСЕЛЫМ!Мы с ребятами путешествовали ,радовались,придумывали разные ИНТЕРЕСНЫЕ игры. И даже посещали музеи, хотелось чего то НЕОБЫЧНОГО. И так всё лето мы занимались БЛАГИМИ делами. Даже не хотелось чтобы всё это закончилось. Мы подумали с ребятами, что и на СЛЕДУЮЩИХ каникулах мы постараемся также провезти время.