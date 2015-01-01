сочинение на тему "как я училась кататься на велосипеде"

Я давно хотела научиться ездить навелосипеде, но своего у меня не было, а знакомые ребята если и предлагали мне покататься, то ненадолго. А ведь для того, чтобы научиться лихо крутить педали и с ветерком скатываться с горки, нужно время. Основной транспорт в городе — велосипед. На работу, на пруд, в гости к многочисленным родственникам все ездят на велосипеде. Крутить педали тут умеют все жители — от мала до велика. Смешно видеть малыша, который еле достает до педалей, но с рулем управляется, как взрослый. А бабушки и дедушки села — велосипедисты со стажем, они могут дать фору даже молодым. Когда в селе узнали, что металлический двухколесный зверь мной еще не приручен, нашлось очень много желающих помочь мне в его дрессировке. Старенький велосипед отыскался у дедушки в сарае, а подходящая ровная дорога — сразу за селом. Ох и шишек я набила поначалу! Велосипед взбрыкивал на ровном месте, руль все норовил вырваться из рук, а педали хотели жить собственной жизнью. Но друзья хорошо помогли мне в укрощении строптивого. Они доставали велосипед из зарослей терновника, а меня — из лужи, куда сбрасывал своего седока железный конь, надевали спадающую в самых неожиданных местах цепь, накачивали колеса, спускающие воздух при одном моем приближении. Но с каждым днем велосипед становился все послушнее в управлении. С гордостью вспоминаю я вечер, когда мне удалось самой проехать через все село и ни разу не упасть. Для меня это был настоящий праздник! Когда я вернулась домой, был мой день рожденья, и родители подарили мне красивый новенький велосипед. Теперь я учу мастерству велосипедной езды своего младшего брата Павлика, и он уже делает большие успехи в овладении этим нелегким делом. Было лето. Я тогда сразу после окончания школы поехал к дедушке и бабушке на дачу. Мне было десять лет. Когда я зашел к ним в сарай, то увидел старый велосипед темно-синего цвета. Тут ко мне подошел дедушка и сказал : "Давай я тебя научу?" Я сразу же не думая ответил: "да!" Тут мы вышли на дорогу, она была не очень ровная. Он мне сказал садись и крути педалями. Я сел и сатл крутить. Поначалу у меня не получалось, весь был в царапинах. Дедушка стоял и наблюдал. Я не просил у него помощи , тут он ушел помочь бабушки. Я ещё раз сел на велосипед и поехал. Это было настолько восхитительно, с ветерком. Я даже закричал от радости. На мой крик прибежали дедушка и бабушка и увидели, что я научился кататься на велосипеде. Вечером мы отпраздновали это дело бабушкиным компотом из яблок. На следующий день у меня очень сильно болели ноги, но зато я научился кататься.