Сочинение на тему: "Какая история произошла с тобой" Помогите пожалуйста напишит?? как 5 классник. Если что я живу в селе.
Литература
Сочинение на тему: "Какая история произошла с тобой" Помогите пожалуйста напишит?? как 5 классник. Если что я живу в селе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды раним утром ддушка позвал меня с собой в лес за грибами, и я сразуже согласился. Ближе к обеду мы отправились в путь. По дороге дедушка объяснил мне какие грибы съедобные, а какие нет. " Вот и первый гриб!"-закричал я, дедешка похвалил меня и мы отправились идти дальше. Пройдя ещё несколько метров мы увидели кролика, он задорно брыгал с места на места, но вдруг он увяз в какой то жиже и долгое время нет выскачить оттуда. Тогда мы с дедом разработали план и спасли его. Я был очень доволен своим поступком и думаю теперь я буду чаще бывать с дедом в лесу.
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