Сочинение на тему: Какие герои повести "Капитанская дочка" А.С. Пушкина живут по че??ти?( желательно можно пожалуйста разделить на три обзатца)

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«Капитанская дочка» - одно из художественных произведений на историческую тему Александра Сергеевича Пушкина. В этом романе история любви двух сердец тесно связана с Емельяном Пугачевым, человеком, выдававшим себя за царя Петра третьего. Одним из персонажей этой повести является Петр Гринев. Он же главное действующее лицо повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка». Перед нами проходит весь жизненный путь главного героя. В повести раскрывается его отношение к происходящим событиям, участником которых является Гринев. Жизнь в Белогорской крепости открывает перед юношей красоту жизни простых добрых людей, рождает радость общения с ними. Как вспоминает автор записок, Гринев: «Другого общества в крепости не было; но я другого и не желал». Не военная служба, не смотры и парады привлекают молодого офицера, а беседы с милыми, простыми людьми, занятия литературой, любовные переживания. Именно здесь, в обстановке патриархального быта крепнут лучшие задатки Петра Гринева. И вот когда Гринев приезжает в Белогорскою крепость он видит совсем не то, что представлял перед своими глазами. Вместо грозных, неприступных бастионов — деревушка, которая окружена бревенчатым забором, с избами, крытыми соломой. Вместо строгого сердитого начальника, — комендант, вышедший на учение в колпаке и халате, Вместо храброго войска — престарелые инвалиды. Вместо смертоносного оружия — старенькая, забитая мусором пушка на въезде в крепость. В крепости Гринев познакомился с Машей Мироновой. Она была дочерью самого капитана Миронова. Первая встреча Маши и Гринёва состоялась в доме коменданта. Обыкновенная русская девушка восемнадцати лет – «круглолицая, румяная, со светло-русыми волосами, гладко зачесанными за уши». Бедная, робкая, чувствительная, она боялась даже выстрела из ружья. После встречи он полюбил ее. В то же время автор не зря вводит в повесть умного, начитанного и вместе с тем подлого и бесчестного Швабрина, причем тоже дворянина. Сравнивая двух молодых офицеров, Пушкин утверждает, что высокая нравственность — не удел людей отдельного сословия, и тем более она никак не связана с образованностью: подлецами могут быть дворяне, а благородство может быть отличительной чертой простого человека. Гринев же сразу познакомился с офицером Швабриным, который на некоторое время стал его другом. Но долго его дружба не продолжалась так, как узнав, что Швабрин оклеветал Машу, Гринев вызвал его на дуэль. Маша очень переживала из-за дуэли. Дуэль состоялась и к сожалению один из главный героев, а то есть Гринев проиграл поединок, потому что Швабрин показал свою подлость, он напал на Гринева, когда тот по чистой случайности отвлекся, зато Швабрин воспользовался моментом и нанес чуть ли не смертельный удар. После много прошло событий в жизни героев. И вот тихая и размеренная жизнь обитателей далекой крепости была прервана восстанием Пугачева. Участие в боевых действиях встряхнули Петра Гринева, заставили его задуматься над смыслом человеческого существования. Честным, порядочным, благородным человеком оказался сын отставного майора, не испугался грозного вида предводителя , посмел заступиться за свою любимую девушку, ставшую в один день сиротой. Ненависть и отвращение к жестокости и бесчеловечности, гуманность и доброта Гринева позволили ему не только сохранить свою жизнь и жизнь Маши Мироновой, но и в то же время заслужить уважение Емельяна Пугачева — руководителя восстания, мятежника, врага. Значение Белогороской крепости в жизни Гринева, очень большое и важное. Он в крепости понял много важных вещей. Честность, прямодушие, верность присяге, чувство долга — вот черты характера, которые приобрел Петр Гринев, находясь на службе в Белогорской крепости.