сочинение на тему какого человека можно назвать смелым

сочинение на тему какого человека можно назвать смелым

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Смелым можно назвать того человека,который не боится побороть свой страх.Человек может преодолеть свои фобии .
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