Сочинение на тему:Картинки весны* 4 класс 1. Последние сосульки 2.Первый ручеек 3.бумажный кораблик 4.Природа пробуждается . ПОМОГИТЕ
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Сочинение на тему:Картинки весны* 4 класс 1. Последние сосульки 2.Первый ручеек 3.бумажный кораблик 4.Природа пробуждается . ПОМОГИТЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Последние сосульки- они красивы, но их стоит опасаться! От теплых лучей солнца они могут упасть с крыши...
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