Сочинение на тему книгу можно читать с сердцем в любое время

Книга — это величайший учитель всего человечества. Это друг, сопровождающий нас от ясельной колыбели до глубокой старости. Оказавшаяся в наших руках книга способна дать нам очень многое. Но при условии, что и мы отдадим ей часть своего внимания и времени. Во взаимоотношениях с книгой действует вселенский закон взаимообмена и сохранения энергии. Не всякая книга может быть полезна, но и не всякий чтец сумеет извлечь пользу из ценной книги. Как правило, по мере нашего воспитания, зрелости, меняются и наши литературные предпочтения, а вместе с ними и их носители — вечныедрузья — книги. В сравнении с устной речью, театральными и телевизионными постановками, звуковыми записями, кинематографическими и анимационными фильмами, книга, безусловно, занимает лидирующую позицию. Связано это со способом передачи нужной для нас информации. Книга работает напрямую с нашим внутренним миром, притом достаточно деликатно, если можно так выразиться. Читая текст самостоятельно, а не прослушивая содержание книги в чьём-то исполнении, мы соприкасаемся с идеей автора лично. Любой продукт, созданный на основе первоисточника — вторичен. Даже когда родители читают книгу детям, нужно понимать, что ребёнок воспринимает в этот момент не книгу, а её интерпретацию. Как и во всех занятиях, связанных с воспитанием морально-этических норм поведения, в выборе книги, как и в выборе друга — нужно быть очень щепетильным педантом. Контакт с книгой можно сравнить со свиданием двух влюблённых и как вы сами понимаете, пара должна быть достойной друг друга, тогда из этого наверняка получится что-то хорошее. Чтение книги— это таинство! Читающий погружается в свой неповторимый, индивидуальный мир, соединяясь внутри своего сознания с более тонкими ментальными мирами всего человечества. Это потрясающее явление.