Сочинение на тему:Кокого человека можно назвать культурным ?В чём проявляется культура человека ?( 7-8 предложений)

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Культурный человек, на мой взгляд, - это человек воспитанный. Он не только усвоил правила поведения, которые ему передают родители и учителя; он постоянно стремится совершенствоваться, следит за собой, за своим языком, за своими поступками. Это человек, который всегда имеет смелость признать свои ошибки, никогда не стыдится своевременно извиниться. Наверное, это еще и чуткий человек, который искренне будет сочувствовать тебе в твоем горе, и так же искренне, без зависти, будет радоваться твоему успеху. Культурный человек - это человек просвещенный. Она постоянно стремится познать что-то новое и не только в той области науки, которую он избрал своей будущей профессией. Культурный человек стремится познать жизнь во всех его проявлениях - в науке, искусстве, политике, любви, семейной жизни, воспитании детей и т. п. . А еще культурный человек должна быть чистым и красивым. И не только внутренней красотой, но и внешне. Недаром ведь даже в школе существует такой предмет как физическая культура. Это не только занятие спортом, это - культура тела, гармонического развития человека. Физическая культура помогает человеку гармонично развиваться, ощущать чистоту и красоту своего тела, легкость походки, плавность движений, ясность мыслей. Культурный человек создает будущую жизнь. Он с глубоким пониманием относится к традициям своего народа, к произведениям культуры предыдущих поколений. Культурный человек никогда не разрушит памятник, не сожжет книжку, не уничтожит картину. Наоборот, он защитит прошлое - верой, силой, умом. А этим защитит настоящее и будущее.