Сочинение на тему красная плошать

Москва. Летом я с родителямим ездила в Москву.Я была у реки Москва,Красная площадь,Киевский вокзал,фонтаны,скульптуры,и другие достопремечательности. Давайте немного поговори о Красной площади.По моему взгляду Красная площадь очень необыкновенно красивая площадьи самая большая в России.Интересно почему же она называется Красная? Само название говорит за себя.Все стены и кремль построенны из красного кирпича.На первый взгляд это было не понятно даже как то странно,что и зачем красные стены?Но нет окозалось даже оченьинтересно особенно красивы большие часы и они прекрасно смотрелись на красном фоне.Вообщем это прекрасная москва.Москва это наша столица и это наша Россия. Еще я очень советою посетить Москву это великолепный город где множество достопреимечательностей