Сочинение на тему "крепкую дружбу и топором не разрубишь"
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Сочинение на тему "крепкую дружбу и топором не разрубишь"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Настоящую, крепкую дружбу не сломать никому и ничем! Даже топором её разрубить не сможешь. А ведь всё почему? Настоящие друзья пытаются сохранить свою дружбу всеми возможными способами, забывают все обиды, быстро мирятся после ссор. И это очень важно для сохранения дружбы!!! Настоящие друзья никогда не выдадут тайны, не расскажут секреты своего друга. И поэтому нет повода рушить дружбу. Дружба - это великая сила. Её надо дорожить. А если ещё и эта дружба крепкая, то её уж точнои топором не разрубишь!
Гость:
Крепкую дружбу и топором не разрубишь и это правда. Верный друг и в беде поможет и в трудную минуту не оставит.Если дружба основана на доверии понимании,честности то никакое зло её не страшит,ведь настоящих друзей не разлучить!
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