Сочинение на тему "крепкую дружбу и топором не разрубишь"  

Гость: Гость:

Настоящую, крепкую дружбу не сломать никому и ничем! Даже топором её разрубить не сможешь. А ведь всё почему? Настоящие друзья пытаются сохранить свою дружбу всеми возможными способами, забывают все обиды, быстро мирятся после ссор. И это очень важно для сохранения дружбы!!! Настоящие друзья никогда не выдадут тайны, не расскажут секреты своего друга. И поэтому нет повода рушить дружбу. Дружба - это великая сила. Её надо дорожить. А если ещё и эта дружба крепкая, то её уж точнои топором не разрубишь!