Сочинение на тему "кто если не мы" дам 12 баллов всем
Разное
Сочинение на тему "кто если не мы" дам 12 баллов всем
Ответ(ы):
Гость:
Кто если не мы? Этим вопросом всегда задавались люди. Когда рыцари шли на Новгородскую землю, наверняка князь Александр Ярославич задавался вопросом - " Кто, если не я остановлю тевтонцев в это лихое время?" Когда Смута была на земле Русской, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский тоже задавались вопросом "Кто, если не мы, вернёт мир и благополучие в Россию?" Наши прадедушки и прабабушки в тяжелейшей войне отстояли Родину для нас, и все думали об одном - " Кто, если не мы остановит фашизм в мире?" И сейчас на нас лежит колоссальная ответственность за Отечество, потому что каждый день появляются новые вызовы и всегда нужно отвечать "Кто есди не мы?"
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