Сочинение на тему "кто если не мы" дам 12 баллов всем

Гость: Гость:

Кто если не мы? Этим вопросом всегда задавались люди. Когда рыцари шли на Новгородскую землю, наверняка князь Александр Ярославич задавался вопросом - " Кто, если не я остановлю тевтонцев в это лихое время?" Когда Смута была на земле Русской, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский тоже задавались вопросом "Кто, если не мы, вернёт мир и благополучие в Россию?" Наши прадедушки и прабабушки в тяжелейшей войне отстояли Родину для нас, и все думали об одном - " Кто, если не мы остановит фашизм в мире?" И сейчас на нас лежит колоссальная ответственность за Отечество, потому что каждый день появляются новые вызовы и всегда нужно отвечать "Кто есди не мы?"