Сочинение на тему культурное наследие В. Шекспира;

Шекспир был величайшим драматургом-гуманистом Англии. Его творчество — вершина литературы эпохи Возрождения. Нет ничего удивительного в том, что в наше время пьесы Шекспира не сходят с подмостков театров мира. Великий драматург говорил о вечном и неизменном, — о человеке, поэтому он всегда современен и востребован зрителем. Первая биография Шекспира была написана, когда никого из его современников уже не было в живых. Бедность биографических данных привела к возникновению так называемых антишекспировских теорий, т. е. предположений о том, что актер Вильям Шекспир не был на самом деле автором пьес, известных под его именем, что их написал тот или иной из его современников-аристократов, уплативший Шекспиру за право подписываться его фамилией. Сторонники этих теорий приписывали творения Шекспира различным лицам, например выдающемуся английскому ученому и философу Бэкону или графу Ретленду, в биографии которого ряд фактов совпадает с некоторыми моментами шекспировских пьес. Но кто бы ни стоял за именем великого драматурга, несомненно, это был человек очень одаренный. Шекспир превзошел современников мастерством построения действия, силой изображения конфликтов, отражающих противоречия эпохи. Он поднял на новую ступень искусство изображения человека, раскрытие человеческих чувств и страстей. Творческий путь Шекспира продолжается от конца 80-х годов XVI в. и до 1612 г. Обычно литературоведы подразделяют его на три периода. В первый период — 90-е годы XVI в. — Шекспир создает самые жизнерадостные комедии, "исторические хроники", а также трагедию "Ромео и Джульетта". В это же время им были написаны две поэмы и сонеты, изданные позднее — в 1609 г. Ко второму периоду (1601—1608 гг.) относятся наиболее прославленные трагедии Шекспира. В третий период (с 1608 по 1612 г.) Шекспир пишет несколько пьес, действие которых перенесено в необыденную, иногда сказочную обстановку; сам Шекспир и его современники называли их комедиями. Я очень люблю сонеты Шекспира. В них звучат темы любви, дружбы, отражены размышления о жизни, об искусстве, о призвании художника. Отличительная черта сонетов Шекспира — передача тончайших переживаний человека в красочных, порой неожиданных образах. Примечательны те сонеты, в которых Шекспир восстает против традиции идеализированного изображения женщин, укоренившейся в лирике со времен куртуазной литературы. Так, в известном 130-м сонете он смело противопоставляет облик своей возлюбленной шаблонному поэтическому портрету красавицы: Ее глаза на звезды не похожи, Нельзя уста кораллами назвать... И все ж она уступит тем едва ли, Кого в сравненьях пышных оболгали. В 66-м сонете Шекспира дана мрачная оценка нравов окружающего общества, в котором господствуют ложь и несправедливость. Эти мысли Шекспир повторяет устами Гамлета в одноименной трагедии. Они ближе к настроениям второго этапа его творчества. ...Мне видеть невтерпеж Достоинство, поруганное грубо, Над простотой глумящуюся ложь И мощь в плену у немощи беззубой, Все мерзостно, что вижу я вокруг... Но как тебя покинуть, милый друг? Что касается ранних пьес Шекспира, в них действуют герои, полные жизненных сил, активно добивающиеся своего счастья. Критика Шекспира в этих произведениях направлена преимущественно против феодальных устоев, ставших преградой для человеческой любви. Именно таково идейное содержание известной трагедии "Ромео и Джульетта". Это поэтическая пьеса о любви по свободному выбору. Столкновение влюбленных с феодальными предрассудками, родовой враждой и произволом родителей ведет к трагической развязке. Действие пьесы происходит в итальянском городе Вероне; хотя проблематика ее навеяна английс кой действительностью, однако природа и вся обстановка Италии прекрасно подходят к ее лирическому сюжету. Старинная родовая вражда двух знатных семей, Монтекки и Капулетти, преграждает путь к счастью Ромео и Джульетты, полюбивших друг друга. Ниспровергая феодальные устои, пьеса утверждает, что важно не происхождение, а личность человека. Узнав, что тот, кого она полюбила, — враг ее семьи, Джульетта говорит: Что значит имя? Роза пахнет розой, Хоть розой назови ее, хоть нет. Ромео под любым названьем был бы Тем верхом совершенств, какой он есть. Любовь представлена в этой трагедии как великое чувство, связывающее людей на всю жизнь, чувство, для которого даже смерть не преграда. Борьба за свою любовь против гнета семьи толкает влюбленных на героические поступки. Трагедия преисполнена тончайшего лиризма. Особенно яркие в этом отношении моменты — первое признание Джульетты с балкона, когда ее неожиданно слышит Ромео, пробравшийся в сад, и прощание влюбленных. .