Сочинение на тему: "Легко ли быть молодым."

"легко ли быть молодым" - один из вечных философских вопросов,на который ответить нельзя,а можно лишь рассуждать...Молодость - всего лишь один из этапов взросления,а взросление - процесс медленной смерти,как и детство,юношество,старость.Именно молодость предопределяет кем мы будет работать,какое образование получим,будет ли у нас семья - все эти вопросы большинство людей задают именно в этот период жизни.Для кого-то молодость - радость,ибо в этот период они устроились на хорошую работу,завели семью,для других весь этот период мог быть сплошной чёрной полосой.Иные тратят её по разному,некоторые учатся,ищут работу,работают,заняты созданием семьи - у каждого свои приоритеты.В старости мы будем вспоминать тот самый период - молодость,и от наших поступков тогдашнего времени,будут зависеть и воспоминания,будет ли это сладостная ностальгия или одна печаль...Я думаю,что трудно быть молодым,и вообще трудно быть человеком...