Сочинение на тему любовь и верность в повести о петре и февронии План 1 что тако?? любовь,и верность 2 как представлена любовь и верность в повести 3 любовь в современном мире

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Любовь – это понятие всеобъемлющее. Конкретно если говорить о любви к не родному человеку, можно сказать что это самое прекрасное чувство человека. В любви всегда должна присутствовать верность, так как это главная составляющая этого чувства. В "повести о Петре и Февронии" показано то самое чувство. Верность Февронии привела к счастью и вечной любви между этими героями. В жизни настоящую любовь мало где встретишь на данный момент. Верность совершенно пропадает из современного мира.