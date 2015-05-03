Сочинение на тему милые мне места на пол страницы плиз

У каждого человека есть место, в котором он отдыхает душой. У меня есть два таких места. Для меня это очень важные вещи, так как находясь там забываешь о проблемах, наслаждаешься природой, наполняешь свою жизнь положительными эмоциями. Первое мое милое место - это любой берег у реки или моря, конечно не всегда есть возможность, когда душа того требует оказаться там. Поэтому второе мое место - это парк в нашем городе. Я очень люблю гулять по парку. Это двойное удовольствие, во-первых гуляя у меня присутствует небольшая физическая активность, а во-вторых пока работает мое тело, отдыхает моя душа. Я вам от души советую, когда у вас плохое настроение, отправляйтесь в милое вам место, и жизнь станет прекрасней