Сочинение на тему "Мое домашнее животное" 5 класс

Я очень люблю животных, но больше всего собак. Это благородные и умные животные. У меня есть пес породы питбуль. Его зовут Арлекин, ему 2 года. Такое животное нельзя не любить, он такой замечательный! Главная черта собак-это преданность хозяину, ради него собака готова рисковать жизнью, защищая хозяина. Бывали случаи, когда потерявшаяся собака отказывалась от еды, мерзла на холоде, но к другому хозяину не шла А в фильме "ХАТИКО"рассказывается о том ,как пес Хатико приходил на станцию в течение девяти лет вплоть до своей смерти , ожидая умершено хозяина- профессора.Хатико был воздвигнут памятник у станции Сибуя. После его смерти, ввиду широкого резонанса, в стране был объявлен день траура. А собаки-спасатели... Сколько жизней было сохранено благодаряим! Любите собак, поверьте, они отплатят вам тем же!