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Сочинение на тему: Моё отношение к великому празднику победы. День победы -это великий праздник. Наши предки , не задумываясь, шли на войну защищать нашу родину. Женщины и мужчины ,старики и дети,всё принимали участие в этой войне. И если бы не наши ветераны которых осталось очень мало, мы бы ни когда не победили немцов .Вечная память нашим дорогим ветеранам . Надо помнить всегда о празднике 9 мая, возлогать цветы к разным памятникам, посвящённым Дню Победы,относится серьёзно к этому дню, он действительно велький праздник.Не забывать возлогать цветы к памятнику неизвестному солдату. Вот моё отношение к великому празднику победы.