Сочинение на тему: Моё отношение к великому празднику победы

Русский язык
Сочинение на тему: Моё отношение к великому празднику победы
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сочинение на тему: Моё отношение к великому празднику победы. День победы -это великий праздник. Наши предки , не задумываясь, шли на войну защищать нашу  родину. Женщины и мужчины ,старики и дети,всё принимали участие в этой войне. И если бы не наши ветераны которых осталось очень мало, мы бы ни когда не победили немцов .Вечная память нашим дорогим ветеранам . Надо помнить всегда о празднике 9 мая, возлогать цветы к разным  памятникам, посвящённым Дню Победы,относится серьёзно к этому дню,  он действительно велький праздник.Не забывать возлогать цветы к памятнику неизвестному солдату.  Вот  моё отношение к великому празднику победы. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Какие органы чувств наиболее хорошо развиты у птиц?
Ответить
Алгебра
В связи с ремонтом сектора стадиона общее кол-во мест на стадионе уменьшилось на 17%, и их стало 2988. Сколько мест было на стадионе до ремонта
Ответить
Алгебра
решите уровнение 2sin4x+cos4x=1
Ответить
Қазақ тiлi
опыс рослыны яка квитуе в литку
Ответить
Математика
Решите уравнения  /х+3/=4   /х+2/-4=2,7   // - означает модуль 
Ответить