Сочинение на тему мои сверстники 19 - 20 веков (расказа "никита" или "васюткино озеро") например: "Я считаю что Никита мой сверстник потому что ..... ."

Я думаю что в жизни случаются ситуации, когда от человека требуется проявление самообладания, мужества и выдержки. В такое положение попал и мальчик Васютка — главный герой рассказа В. П. Астафьева «Васюткино озеро» . Отправившись в тайгу за кедровыми орехами для рыбаков, мальчик не сразу понял, что случилась беда — он заблудился. Каждый, кто хоть немного знаком с суровыми законами тайги, знает, какая опасность грозила мальчику. Однако, сильно испугавшись вначале, Васютка сумел взять себя в руки. Хорошим подспорьем оказались и услышанные им ранее рассказы рыбаков о том, как нужно себя вести, оказавшись в подобной ситуации. Самообладание и практические знания о тайге помогли заблудившемуся мальчику целых пять дней продержаться в неприветливом осеннем лесу, добывая себе пропитание охотой. Даже по ночам, когда страх и слезы подбирались совсем близко, Васютка не давал себе пасть духом. И вот, когда последняя краюшка хлеба, взятая из дома, оказалась съеденной, мужество мальчика было сторицей вознаграждено. Он нашел озеро, полное рыбы, — настоящий подарок для рыбаков. Следуя по течению, Васютке удалось выйти к Енисею, а там его подобрали на бот друзья отца. Озеро, найденное Васюткой, впоследствии назвали его именем. Я считаю, что это достойная награда для мальчика, сумевшего в одиночку преодолеть испытания, из которых не каждый взрослый вышел бы победителем.