Сочинение на тему мои сверстники в русской литературе 19-20 веков Сочинение на тему мои сверстники в русской литературе 19-20 веков

Мой сверстник в произведениях русской литературы XIX века “Какое-нибудь прекрасное, святое воспоминание, сохранённое с детства, может быть, самое лучшее воспитание и есть”. (Ф.Достоевский) “Николенька Иртеньев, Тёма Карташёв, Серёжа Багров... Далёкие мои сверстники... Мальчики из XIX века... Все они очень близки мне, я их всех полюбил. Но из всех мальчиков наиболее близок мне Николенька из повести Льва Николаевича Толстого “Детство”, которую я читал очень долго, перечитывал отдельные эпизоды, и самые разные мысли и чувства захватывали меня во время чтения, какие-то волны эмоций поднимались во мне. Я плакал вместе с ним и страдал, стыдился, переживал и радовался. Читал и сравнивал. Сравнивал Николеньку и себя. Я понял его. Я полюбил его всем сердцем. Господи, как жалко, что Николенька только герой книги, а не живой мальчик, что нельзя ему подать руки и поговорить. Николенька — удивительный мальчик. Он очень чувствительный. Как он переживает предстоящую разлуку со своей матушкой! Как ему грустно, больно и страшно! После прощания в коляске он захлёбывается от слёз, а я не могу удержаться и плачу потихоньку вместе с Николенькой. Матушка для Николеньки — самое святое существо. Одни звуки её голоса так сладки и приветливы, что он слушает, слушает, слушает, закрыв глаза. Эти звуки так много говорят его сердцу! Матушка для Николеньки — любимое существо. Сквозь слёзы воображения он старается вспомнить её и вспоминает её карие глаза, руки. Он вспоминает её улыбку, которая делает лицо матушки прекрасным. Николенька вспоминает не просто и не только облик матушки. Он вспоминает свои чувства, которые он испытывал в её присутствии. Это любовь к ней и наслаждение её присутствием. Это нежность и наслаждение её присутствием. Он чувствует запах её волос и слышит милый голос. Воспоминания о матушке — это святые воспоминания на всю жизнь. Они освежают Николенькину душу, возвышают её. Они — духовный талисман на всю жизнь, талисман, оберегающий от всего дурного. Мир Николеньки наполнен любовью, счастьем и радостью. Он любит Карла Ивановича, которого жалеет и желает ему счастья. Мальчик готов помочь ему и “всем готов для него пожертвовать”. Любит Наталью Савишну, Катеньку и Любочку, Серёжу Ивина. Это чистая, светлая, бескорыстная любовь. Николенька — счастливый мальчик, потому что умеет любить и его самого любят горячо и нежно. Он живёт в мире любви. Николенька всё время старается разобраться в своих чувствах, поступках, нередко осуждает самого себя. Он страдает, когда замечает в себе дурные черты: неискренность, тщеславие, бессердечие. Как стыдно было Николеньке вспоминать о своей злобе к доброй и любившей его Наталье Савишне! И на глазах мальчика чистые слёзы раскаяния, стыда и любви. Николенька не может себе простить, что вместе с Володей и мальчиками Ивиными смеялся над бедным Иленькой Гарпом и обижал его; что, желая привлечь внимание Сонечки, он с насмешкой рассказывал ей о Карле Ивановиче, о том, что он бывает смешной без красной шапочки и что он упал с лошади прямо в лужу. Николеньку мучит оплошность, которую он допустил на охоте, — спугнул и упустил зайца. “Мне было бы легче, ежели бы он меня, как зайца, повесил на седло”, — подумал Николенька, когда услышал презрительное замечание охотника Турки. Николенька подрастает и начинает понимать, что в жизни не всё благополучно, не всё справедливо. Он горячо жалеет Карла Ивановича, которого увольняют. Подрастая, Николенька видит, что не все люди добры и замечательны, искренни и открыты. Внешне они выглядят воспитанными, а на самом деле фальшивы, неискренни. Это Корнаковы. Взрослеет Николенька. Переживает страшные потери — смерть матушки, а затем Натальи Савишны. Мальчик задумывается над смыслом жизни, самые разные мысли волнуют его. Заканчивается для него золотое время — счастливое детство. До свидания, Николенька! Желаю тебе счастливого отрочества!