Сочинение на тему моя любимая игрушка по плану 1, как эта игрушка попала ко мне 2,ка??ая она 3,как и с кем я в неё играю 4,почему это самая любиьая моя игрушка 4 класс
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Сочинение на тему моя любимая игрушка по плану 1, как эта игрушка попала ко мне 2,ка??ая она 3,как и с кем я в неё играю 4,почему это самая любиьая моя игрушка 4 класс
Ответ(ы):
Гость:
1.Когда мне было пять лет, в день рождения мне подарили фарфорового тигренка. Он был очень маленький, мог поместиться на ладошке. Я захотел взять его и поиграть, но мама сказала, что это не игрушечка. Его поставили в шкаф на верхнюю полку рядом с хрустальной вазой. Я заплакал, но и это делу не помогло. Через некоторое время сестра взялась перемывать все в посудном шкафу, и достала моего тигренка. Я уже мог дотянуться до него. я схватил тигренка и стал бегать с ним по квартире. Мама и сестра пытались меня поймать, я споткнулся, упал и выронил тигренка. Он разбился, и я по-настоящему почувствовал, что такое беда. 2.В детстве у меня было две любимых игрушки: плюшевая белка и пластмассовый петух на тележке, который поворачивал голову и хлопал крыльями, когда тележка двигалась. Белочка была рыженькая, с глазами-пуговками, черным носом и длинным пышным черным хвостом. Она была небольшая, сантиметров двадцать-тридцать. Ушки белки заканчивались кисточками. Петух был ослепительно окрашенный в разноцветные тона. По размерам он был чуть побольше белки, с красивым красным гребнем и бородкой. Белка досталась мне в наследство от мамы, а петуха купили мне, когда отмечали мой второй день рождения. Белку я любил дергать за уши и отрывать глаза. Кончилось это тем, что глаза я ей все-таки оторвал. Петуха приятно было грызть. И я обгрыз местами всю краску. Эти игрушки мне очень нравились, но я очень скоро с ними разделался. К сожалению, они остались только на фотографиях. Сейчас не делают таких интересных игрушек.
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