Сочинение на тему "мой четвероногий друг"(желательно кот) в бошку нече не лезет :0

Мой четвероногий друг. животные не имеют плохих качеств человека. С рождения они добрые, приятные, особенно домашние. но с человеком или опасностью просыпаются их инстинкты и злость. но мой кот пушистый комочек счастья. он любит садится на стол и стулья. он любит кушать и спать. любит ходить возле моих ног сопрекасаясь с моими ногами. мой кот - мой самый лучший друг.