Сочинение на тему мой любимый герой из произведения Васюткино озеро

ВАСЯ А почему вдруг такой вопрос? Разве было что-то в рассказе, что заставило усомниться в наличии совести у героя?Всё, что произошло с ним, доказывает как раз то, что замечательными качествами обладал он, а то, что увлёкся погоней за глухарём - так это же так понятно! Азарт охотника знаком всем нам!Стойкий, не трусливый, умеющий одолеть свой страх, не пассивно ждущий помощи, а борющийся за своё спасение, вспоминающий всё, чему учил дед...Да нам всем есть чему поучиться у такого мальчика!