Сочинение на тему мой любимый писатель Виктор драгунский

Я обожаю детского писателя В.Драгунского .Почему ? Да потому что он раскрасил моё детство замечательными историями про Дениску .Сейчас я понимаю .что эти рассказы ,простые и незатейливые ,воспитывали в читателях такие качества ,как доброта ,отзывчивость ,умение дружить ,помогать ,сострадать .А ещё в этих рассказах отличный юмор ,понятный и ребёнку ,и взрослому .Когда в 5 лет моя бабушка читала мне "Денискины рассказы ",мы ,несмотря на различия в возрасте ,дружно и весело хохотали .Например .нас повеселил рассказ "Сверху вниз - наискосок ".Дети во дворе стали играть с краскопультом и выкрасили друг друга .Об этом было рассказано так уморительно смешно ,что хотелось побольше узнать о приключениях Дениски и его друга Мишки. Интересными мне показались рассказы "Что я люблю" и "Что я не люблю " Денис любил красоту .добрый мир ,лошадей на лугу и много чего и кого .А Мишка любил и халву, и пирожки ,и сосиски ,и бублики ... Он любил "целый продуктовый магазин" .Читаешь ,и видишь что умный писатель потихоньку высмеивая Мишку ,даёт нам понять ,что кошку и бабушку надо всё же любить в первую очередь .Вот вам и урок . Таких уроков в книге Драгунского - множество . Я читал ,что сына писателя зовут - Денис .Он журналист .Мне интересно было бы с ним поговорить .Что из его детства вошло в рассказы ? Виктора Драгунского уже нет с нами .Но остались его чудесные книги ,которые учат нас