Сочинение на тему мой любимый сказочный герой русских народных сказок

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Сочинение на тему мой любимый сказочный герой русских народных сказок
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Самая интересная книга для меня это " Колобок" Я читала его много раз..и могу его уже пересказать. Поэтому лучше написать как я напишу Первое что можно рассказать о его как бы родителей( пример: то что дед попросил испечь бабке " колобка"но муки у них не было и дед сказал - а ты по усекам поскреби и т.д Как дед сказал так бабка и сделала) ну второе можно сказать что колобок был смелый раз начал разговор с зверями И всем хвастался то он от бабки ушел от деда ушел и от тебя уйду......... ну вы дальше продолжи я думаю этого хватит
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