Сочинение на тему "мой новый предмет (Обществознание)"

Я хочу рассказать о моем любимом школьном предмете. Это ... Урок ...(расскажи про рассписание, в какие дни этот урок есть) . Это один из самых важных предметов для каждого человека. Этот предмет изучает ...На уроках ...мы учимся ... Мне самой нравится ...(расскажи что тебе нравится делать на этом уроке, например, если русский язык, то разбирать слова и предложения по составу, узанвать о происхождении слов в русском языке, выстраивать из отдельных слов красивые законченнфразы) .