Сочинение на тему моя любимая книга

Сейчас я читаю книгу, которую написал американский врач Роберт Ротенберг. Она называется «Расти здоровым». Читая ее, я узнаю для себя много нового и полезного. Например, как устроен мой организм, как он живет и как работают мои органы, какими болезнями можно заболеть. Книга учит как оказывать первую помощь пострадавшему, общаться с друзьями и взрослыми и многому-многому другому. А еще мне очень нравится, что в этой книге много красочных рисунков моих любимых героев диснеевских мультфильмов. Это Микки Маус, Плуто, утенок Дональд, слоненок Дамбо. Они помогают автору рассказать обо всем просто и интересно. Эта книга стала одной из самых моих любимых, и я посоветовал бы ее прочитать всем моим одноклассникам.