сочинение на тему моя мать победа мой отец герой

мою маму зовут победа моего отца герой. много лет назад они не знали друг друга. в годы великой отечественной войны мой отец герой сражался на войне против врагов, он был на пороге смерти как вдруг увидел мою мать победа. тогда он понял что неза что ее не отпустит. не отпустил. и на свет появился я, сын героя и победы, я счастлив. даже если бы мои родители были простыми людьми я все равно любил бы и гордился бы ими.