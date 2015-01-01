Сочинение на тему: моя семья в истории города боевой и трудовой славы

Я очень люблю свою семью. Она для меня, наверное, самое главное. У любой семьи своя история. У моей семьи она тоже есть, интересная, связанная с историей всей нашей Родины, нашего края. Мне всегда было интересно узнать о том, кем были мои предки, что они делали, о чем мечтали. Ведь недаром говорят, что крепкая семья рождается тогда, когда мы начинаем изучать свои корни. В нашем доме есть семейный альбом. Много раз вместе с мамой я просматривал этот альбом. Вот бабушка и дедушка, на следующем снимке вижу прабабушку, а вот и мой прапрадедушка – Гончаренко Иван Прокофьевич. Это он, мой дедушка, защищал родину от фашистских захватчиков. Не найдется в нашей стране ни одной семьи, которой не коснулась бы своим чёрным крылом война. Не обошла она стороной и мою семью. Я хочу рассказать о людях, которые были причастны к Великой Победе, 71-годовщину которой празднует наша страна в этом году. Это мой прадед. Я горжусь им! Тысячи юных мальчишек, бросив дом, оставив родных и близких, вступили в ряды Красной Армии и отправились на фронт защищать свой дом, свою семью, свою Родину. Среди них был и ты, мой прапрадедушка Ваня! В память о нем меня и назвали Иваном. Я очень горжусь, что ношу это имя! Когда Иван Прокофьевич уходил на фронт (ему тогда был 21 год), дома осталась жена, Ефросиния Семёновна, и маленькая дочь Галина (это моя прабабушка). Время тогда было тяжелое, моей прапрабабушке Ефросинье было очень тяжело. Много она работала да ещё и маленький ребенок на руках, но несмотря на все трудности, она верила и ждала, что он вернется. В то страшное для всей страны время, все люди верили в Победу и старались, как могли, помочь солдатам на фронте. По рассказам моей прабабушки, Галины Ивановны, я понял, как тяжело досталась эта Победа моему прадеду. Иван Прокофьевич служил на 3-ем Украинском фронте, 4-й танковый корпус, 62-й разведывательный батальон. Ходил в разведку, добывал «языка», дважды был ранен. Награжден Орденом Славы 3-й степени, множественными медалями: за Отвагу, за освобождение Будапешта. Но, несмотря на все испытания, которые легли на его плечи, он вернулся домой. 22 сентября 1943 года Перещепинский райвоенкомат Днепропетровской области призвал моего прапрадедушку на службу. С 22 сентября 1943 года он служил на Юго-западном фронте, а с 24 октября 1943 года его перевели в 3-й Украинский фронт. Звание – младший сержант, должность, часть – разведчик взвода пешей разведки. Из наградного листа читаю: «В ночь на 24.10.1943 года, выполняя боевой приказ по захвату контрольного пленного в районе высоты 139,2, где взвод пешей разведки встретился с разведкой противника, завязался бой, в ходе которого противник начал вести огонь с флангов пытаясь окружить и уничтожить нашу разведку. Тов.Гончаренко с группой разведчиков открыл ураганный огонь и броском отразил огонь противника при этом проявил мужество и отвагу, чем обеспечил захват контрольного языка и ценных документов. Тов.Гончаренко достоин Правительственной награды орден Славы 3-й степени». Вот так мой Иван Прокофьевич совершил подвиг. Быстро летит время. Стареют и уходят ветераны Великой Отечественной войны. Нам, правнукам героического поколения победителей, кажется война такой далёкой. Но, поздравляя родственников и друзей с праздниками, мы всегда желаем им мирного неба над головой, хотим, чтобы их семьи не подверглись испытаниям войны. «Бессмертный полк» на кумачовой ткани, Георгиевская лента – на груди. Шагают вместе внук и прадед, воспоминания былой войны» -- вот такие прекрасные строки сочинил М.Ю.Шутенко. Мне кажется, что эти строки обо мне и моем прапрадедушке. 9 мая 2015 года я, праправнук, нес с гордостью портрет прапрадедушки в «Бессмертном полку». Моя семья в истории страны… Да, она есть эта непростая история, которую будут продолжать мои дети. а я, в свою очередь, сохраню воспоминания о моем прапрадедушке. У нас в семье в каждом поколении рождаются мальчики – защитники Родины. Я вырасту и тоже буду защитником Отечества!